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White Homes Real Estate doo

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Cherry Estate
Monténégro, Bar
Propriété résidentielle 770 Propriété commerciale 23 Terres 79
Agence immobilière au Monténégro Cherry Estate. Gamme complète de services immobiliers. Ventes (plus de 2400 propriétés actuelles). Louer (plus de 200 propriétés actuelles). Déménagement. Appui juridique
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BŪREAU. Montenegro | HOT PROPERTY
Monténégro, Bar
Année de création de l'entreprise 2015
Propriété résidentielle 5 Terres 11
- C'est pas vrai. La propriété chaude est une agence immobilière spécialisée dans la vente d'appartements à prix modéré au Monténégro. HOT PROPERTY est un département distinct de l'agence immobilière B.REAU. Monténégro. Nous sommes engagés dans la création et la sélection d'offres de prix ex…
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KaraTau
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PRO Silver
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Monténégro, Bar
Année de création de l'entreprise 2015
Propriété résidentielle 615 Propriété commerciale 21 Terres 27
D.O.O. Montbel est une équipe de professionnels cohésive. Nous fournissons une approche hautement individuelle et une quantité impressionnante de bonus pour chaque client. Nous sommes situés en République du Monténégro, d'où nous surveillons le marché immobilier. Le fait que nous travaillons…
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Montenegro Intel city
Monténégro, Budva
Nouveaux bâtiments 14 Propriété résidentielle 82 Propriété commerciale 3 Location longue durée 20 Location courte durée 5 Terres 23
Plus de 7 ans sur le marché immobilierNous construisons, vendons des maisons, appartements, sélection de terrains pour les projetsNous aimons notre travail et apprenons à être plus professionnels chaque jour
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