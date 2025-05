TrustPoint

À propos de l'agence

Trust Point International Real Estate

Trust Point International Real Estate est une agence immobilière de premier plan spécialisée dans les propriétés haut de gamme au Royaume-Uni, en Espagne, à Dubaï, en Turquie et à Chypre du Nord. Avec un engagement inébranlable envers l'excellence, nous fournissons des conseils d'experts et un service personnalisé aux clients locaux et internationaux.

Notre mission

Offrir des services immobiliers exceptionnels en mettant en relation les clients avec la maison de leurs rêves et des opportunités d'investissement tout en préservant l'intégrité, la confiance et la transparence à chaque étape.

Ce que nous offrons

Résidences de luxe : villas, appartements et penthouses exclusifs dans des emplacements de choix.

Opportunités d'investissement : propriétés avec un potentiel important de retour sur investissement.

Citoyenneté par investissement : expertise en matière de citoyenneté turque, de visa doré et de programmes de résidence au Royaume-Uni par le biais de l'immobilier.

Assistance multilingue : service professionnel en anglais, turc, russe, polonais et allemand.

Portée mondiale : un portefeuille complet couvrant les destinations recherchées en Europe et au Moyen-Orient.

Pourquoi choisir Trust Point ?

Expertise et expérience : des années de connaissances éprouvées sur les marchés immobiliers mondiaux.

Service personnalisé : des solutions sur mesure conçues pour les acheteurs, les vendeurs et les investisseurs.

Partenariats stratégiques : collaborations avec des développeurs de renom, dont Berkeley Group.

Approche centrée sur le client : vos besoins sont notre priorité absolue.