Appartement dans un nouvel immeuble Spacious 2-Bedroom Apartment with Park Views in Sunningdale, Berkshire

Cet élégant appartement de 2 chambres offre une vie de luxe au cœur de Sunningdale, dans le Berkshire. L'appartement est conçu pour offrir confort et style, avec une cuisine ouverte spacieuse, salle à manger et un salon qui s'ouvre sur une terrasse privée avec vue ininterrompue sur le parc historique.

La cuisine est conçue avec soin avec une ébénisterie de style shaker, des appareils intégrés Siemens et des planchers à effet bois disposés dans un motif d'os de hareng. La chambre principale comprend des placards avec portes shaker et une salle de bains privative élégante. La deuxième chambre bénéficie également d'armoires aménagées, et la salle de bains familiale dispose d'élégants carrelage mural en porcelaine, d'une vanité en verre cannelé, et de rails de serviettes chauffés pour plus de confort.

Cette propriété est située dans un terrain magnifiquement paysagé avec des caractéristiques d'eau, des jardins tranquilles, des aires de jeux et des pistes cyclables. Le développement comprend des places de stationnement réparties avec des dispositions pour la future tarification des véhicules électriques, ce qui le rend parfait pour une vie moderne et durable.

Idéalement situé à seulement 10 miles de Heathrow et à 27 miles du centre de Londres, l'établissement offre une retraite paisible avec un accès pratique à la campagne et à la ville. Sunningdale Park est un endroit vraiment spécial, combinant charme historique et design contemporain, et est parfait pour ceux qui recherchent un mélange de confort, de luxe et de commodité.