À propos de l'agence

Titans RE est une agence de courtage hôtelière basée à Zurich. Nous nous spécialisons principalement dans la recherche d'hôtels, de terrains, de projets et de propriétés commerciales en Europe et au Moyen-Orient. Ces propriétés sont directement présentées aux décideurs, comprenant plus de 120 groupes, dont les plus grandes chaînes hôtelières, les fonds de capital-investissement et, dans le cas des coentreprises, les bureaux familiaux.