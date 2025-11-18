  1. Realting.com
Sea Realtor

Obala 16, Lepetane
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
5 mois
Langues
English, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 20:43
(UTC+1:00, Europe/Podgorica)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Monténégro
Zlatko Vucinovic
Agences à proximité
Adria Stone
Monténégro, Budva
Propriété résidentielle 379 Propriété commerciale 7 Terres 26
The experience of our agents, in the successful operations of the company on the real estate market, enables us to offer clients a high level of services that meet the expectations of the most demanding clients. The covered wide range of Adria Stone s services starts with a personalized appr…
Langues
English, Русский, Crnogorski
СММ Investment Consulting Group
Monténégro, Pelinovo
Année de création de l'entreprise 2006
Propriété résidentielle 757 Propriété commerciale 54 Terres 130
Lorsque vous achetez un bien à l'étranger, qu'il soit utilisé comme maison de vacances, maison permanente ou investissement, vous voulez vous assurer que vous utilisez les bonnes personnes pour vous aider dans le processus, et c'est là que, si vous cherchez à acheter un bien au Monténégro, l…
IM property Group
Monténégro, Municipalité de Rožaje
Année de création de l'entreprise 2017
Propriété résidentielle 16
IM Property Group est un spécialiste des biens immobiliers et un conseiller en investissement immobilier. Nous recueillons, promouvons et gérons les investissements et les achats immobiliers au Monténégro. Notre vaste expérience de plus de 12 ans et une vaste gamme de services nous permetten…
Estate Monte Group
Monténégro, Boreti
Année de création de l'entreprise 2013
Propriété résidentielle 1407 Propriété commerciale 54 Terres 55
We save time and money for clients by investing in real estate in Montenegro Our company has been in the real estate market since 2013. We work under direct Contracts with Developers who are the owners of the land they build up, timely paying all payments and taxes, having official bui…
GATE Realty
Monténégro, Budva
Nouveaux bâtiments 25 Propriété résidentielle 560 Propriété commerciale 14 Location longue durée 62 Terres 15
Nous sommes **une AGENCE IMMOBILIÈRE ENREGISTRÉE** au Monténégro, offrant une gamme complète de services à chaque étape du processus d’achat immobilier. Notre base de données comprend plus de 400 biens, et notre collaboration avec des avocats, comptables, spécialistes de la rénovation et de …
Langues
English, Русский, Српски
