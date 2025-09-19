  1. Realting.com
Sea Marbella

Espagne, Marbella
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2012
Sur la plateforme
4 années 4 mois
Langues
English, Español
Site web
www.seamarbella.com/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Seamarbella est une agence immobilière consolidée sur la Costa del Sol depuis plus de 10 ans.

L'agence se spécialise dans le logement résidentiel, à la fois à la vente et à la location, et a une variété de produits pour s'adapter aux différents besoins des clients, tels que les appartements, maisons de ville, villas et villas de luxe.

Nos propriétés sont situées sur la Costa del Sol, couvrant principalement des sites tels que Marbella, Mijas, Benahavis et Estepona.

Prestations de service

Seamarbella offre un service client complet. De la recherche de la propriété à la conception d'intérieurs, architectes, avocats même les procédures pour la demande de permis de séjour. Tout ce qu'il vous faut pour trouver et profiter de la maison de vos rêves en Espagne du Sud.

Notre équipe offre un service personnalisé, offrant au client la sécurité de l'expérience et de la bonne conduite. Nous avons des agents parlant anglais et russe.

Nos agents en Espagne
Maria Almagro
Maria Almagro
157 propriétés
Rocio Fernandez
Rocio Fernandez
