RealtyProTechnology

Bélarus, Liesnia
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
2 années 6 mois
Langues
English, Русский
Site web
realtyprotech.com
À propos de l'agence

Realty Pro La technologie est une entreprise qui offre des solutions technologiques de pointe et un soutien marketing aux développeurs et agences immobilières spécialisés dans la vente de nouveaux bâtiments. Avec l'aide de RTP, les participants professionnels du marché immobilier peuvent optimiser le processus de vente, attirer plus d'acheteurs potentiels et renforcer leur position sur le marché immobilier.

Prestations de service

Realty Pro La technologie fournit des outils et des ressources pour une commercialisation efficace des nouveaux bâtiments. La complexité des services comprend la création de sites Web professionnels, des campagnes publicitaires, des stratégies de médias sociaux et d'autres outils de marketing. Les développeurs peuvent utiliser ces outils pour attirer plus d'acheteurs potentiels et augmenter la visibilité de leurs propriétés, ce qui mène finalement à une affaire.

