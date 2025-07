Oto Kent Autogallery est un projet commercial innovant qui deviendra le premier et le plus grand centre de commerce automobile à Antalya et sur toute la côte méditerranéenne. Ce complexe moderne unit le centre de l'industrie automobile, et comprend également des locaux d'affaires et des objets d'importance sociale. Avec une variété d'espaces allant de 46 m2 à 920 m2, l'Oto Kent Auto Gallery offre des conditions attrayantes pour les investissements immobiliers commerciaux.