À propos de l'agence

Övençoğlu Group opère depuis plus de 10 ans à l’échelle internationale dans les secteurs de l’immobilier et de la construction, s’imposant comme une marque synonyme de confiance et de qualité. Grâce à notre large réseau international et notre force en marketing, nous offrons à nos clients les meilleures propriétés au meilleur prix, partout dans le monde.

Notre vaste portefeuille comprend une large gamme d’options allant des résidences de luxe aux biens commerciaux, en passant par des terrains et des projets d’investissement. Nous proposons des opportunités adaptées à chaque investisseur, en tenant compte de ses besoins et de son budget, soutenues par des analyses précises et des conseils professionnels.

Notre équipe d’experts fournit aux investisseurs non seulement des biens immobiliers, mais aussi des opportunités rentables et durables.

Nos services après-vente sont conçus pour assurer une satisfaction à long terme. Nous proposons des solutions professionnelles pour les démarches de titre de propriété, les permis d’occupation, le conseil en ameublement et décoration, ainsi que l’assistance à la location et à la revente. Nous accompagnons également nos clients internationaux pour les permis de séjour et les questions juridiques.

Nous diffusons notre approche de qualité à travers le monde, en continuant de croître selon les principes de confiance, de transparence et de durabilité.

Grâce à notre expérience dans la construction et le marketing immobilier, nous continuons d’apporter de la valeur tant aux investisseurs individuels qu’aux partenaires institutionnels.

Pour bénéficier de tous ces services, il vous suffit de nous contacter.