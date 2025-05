Park estate

À propos de l'agence

ESTAT DE PARCS Agence fait partie des sociétés KOSTA GROUP qui travaillent sur le marché immobilier en Turquie depuis plus de 5 ans étant l'une des principales agences de Mahmutlar. Nos spécialistes sont une équipe de professionnels qui sont toujours prêts à fournir des conseils sur la location, la vente ou l'achat de biens immobiliers. Tous nos travaux et chaque service, en particulier, sont menés dans le strict respect des normes et règles morales et éthiques, ainsi que de la législation turque. Acheter un appartement ou une villa à l'étranger est une étape très sérieuse. Nous nous mettons toujours à la place de notre client qui nous contacte et fournit nos services avec la plus haute qualité. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les clients se tournent vers P.RK. — Nos experts sont hautement qualifiés et ont une vaste expérience dans les transactions immobilières; — Nous fournissons à nos clients un large choix d'objets immobiliers; — Nous garantissons l'exhaustivité et l'exactitude des informations sur chaque objet affiché sur notre site Web ou sélectionné pour vous individuellement. — Nous aidons les clients à acheter une propriété à un prix favorable du développeur; — Notre partenariat avec les vendeurs et les propriétaires de propriétés est une garantie du meilleur rabais pour les acheteurs et les locataires. — Nous adoptons une approche individuelle pour chaque client et soutenons chaque transaction à toutes les étapes. En plus des services immobiliers (nous faisons partie de l'information sur les services), le GROUPE KOSTA fournit des services dans les domaines suivants : • Service à domicile I, • Service à domicile II.