Оршанский центр недвижимости, Александр

À propos de l'agence

Orshansky Real Estate Center Additional Liability Company a été créé en 2007, a obtenu un certificat d'enregistrement d'État et une licence délivrée par le Ministère de la justice de la République du Bélarus pour fournir des services immobiliers. Orshansky Real Estate Center offre une gamme complète de services immobiliers. Les services comme l'achat et la vente de logements (appartements, chalets, maisons) et de bâtiments non résidentiels (bureaux, entrepôts et locaux industriels) sont les plus demandés. Orshansky Real Estate Center est une agence immobilière leader à Orsha et dans la région. Nous fournissons une gamme complète de services pour les transactions immobilières à partir de la sélection des options pour la transaction future. La coopération avec nous vous protégera d'éventuelles actions illégales de fraudeurs et de concessionnaires. En effectuant une transaction par l'intermédiaire de notre agence, votre achat est automatiquement assuré par une compagnie d'assurances d'État. Notre personnel professionnel expérimenté fera toutes les vérifications possibles des documents et de la propriété afin que vous puissiez dormir paisiblement. Au bureau de l'entreprise à Lénina St, 59 bureau 2, pendant les heures de travail, vous pouvez obtenir une consultation GRATUITE. Orshansky Real Estate Center ALC - une GARANTIE de votre sécurité lors de l'achat et la vente de biens immobiliers.