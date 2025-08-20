Оршанский центр недвижимости, Александр

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Orshansky Real Estate Center Additional Liability Company a été créé en 2007, a obtenu un certificat d'enregistrement d'État et une licence délivrée par le Ministère de la justice de la République du Bélarus pour fournir des services immobiliers. Orshansky Real Estate Center offre une gamme complète de services immobiliers. Les services comme l'achat et la vente de logements (appartements, chalets, maisons) et de bâtiments non résidentiels (bureaux, entrepôts et locaux industriels) sont les plus demandés. Orshansky Real Estate Center est une agence immobilière leader à Orsha et dans la région. Nous fournissons une gamme complète de services pour les transactions immobilières à partir de la sélection des options pour la transaction future. La coopération avec nous vous protégera d'éventuelles actions illégales de fraudeurs et de concessionnaires. En effectuant une transaction par l'intermédiaire de notre agence, votre achat est automatiquement assuré par une compagnie d'assurances d'État. Notre personnel professionnel expérimenté fera toutes les vérifications possibles des documents et de la propriété afin que vous puissiez dormir paisiblement. Au bureau de l'entreprise à Lénina St, 59 bureau 2, pendant les heures de travail, vous pouvez obtenir une consultation GRATUITE. Orshansky Real Estate Center ALC - une GARANTIE de votre sécurité lors de l'achat et la vente de biens immobiliers.
Prestations de service
Achat, vente d'appartements, maisons, immobilier commercial.
Conseil juridique en immobilier.
Appui aux opérations d'achat et de vente
L'entreprise PAKODAN a des succursales dans l'ensemble de Minsk et des régions du pays. En choisissant notre entreprise, nos clients reçoivent un service complet de toutes les transactions immobilières:Achat/vente d'appartements;Maisons et territoires, y compris les maisons principales;Propr…
L'agence immobilière « 7 Floors » se spécialise dans la vente et l'achat de marchés immobiliers primaires et secondaires, commerciaux et suburbains, ainsi que fournit l'évaluation immobilière et l'analyse. Un personnel d'agence hautement qualifié soutient les transactions immobilières à tout…
2013 – est devenue l'année de la fondation pour
Agence immobilière CENTRALNOYE LLC.
Acheter ou vendre des biens immobiliers est un événement important dans notre vie. Il peut être difficile de choisir la propriété qui conviendra à tous les paramètres importants, ou de trouver un acheteur fi…
Tu veux déménager ? Nous sommes prêts à vous aider !
De nos jours, il est très difficile de trouver une propriété vraiment bonne qui répondra à toutes les exigences énoncées. Souvent, en raison d'un manque d'expérience en immobilier, on peut passer à côté d'options de logement valables et s…
Nous sommes expérimentés, nous travaillons depuis 19 ans. Des prix bas avec une approche personnelle pour chaque client. Nous n'avons pas d'approche normalisée pour nos clients : nous vous écouterons, nous étudierons votre problème et nous vous aiderons toujours, même si vous appelez 30 fois…