Pologne, Voïvodie de Mazovie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2023
Sur la plateforme
1 année 3 mois
Langues
English, Polski
Site web
mkbrokersinvest.com/
MK Brokers &Invest est avant tout une combinaison unique d'expérience, de connaissances pratiques, de fiabilité et de talent des personnes que j'ai invitées à travailler avec moi. Nous avons les bonnes personnes derrière tout ce que nous faisons et je suis vraiment fier de cela. En tant qu'équipe, nous croyons que les immeubles, maisons ou blocs d'appartements sont plus que des bâtiments et de l'architecture. Ce sont des endroits où vous voulez vivre pleinement. Vous voulez passer du temps, rencontrer des amis et parfois réaliser vos rêves. Mais pour faire de bons choix, il est crucial d'avoir une longueur d'avance et de pouvoir regarder le monde immobilier plus largement.

Chez MK Brokers & Invest, nous savons guider les clients à toutes les étapes du processus d'achat, de vente et de location. Nous analysons le marché et les données afin de savoir ce qui se vend à un moment donné et quelle offre est en train de fondre. Nous avons les connaissances et l'expérience nécessaires pour établir des évaluations fiables et élaborer des stratégies de marketing profilées mais pertinentes.

Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 02:58
(UTC+2:00, Europe/Warsaw)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Dorota Karpińska
Dorota Karpińska
10 propriétés
Langues
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
