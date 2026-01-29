  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Madagascar Invest

Madagascar Invest

Lot 89 Bis Ambohidrazana, Fenoarivo Alakamisy, 102 Antananarivo
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2016
Sur la plateforme
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
Langues
English, Français
Site web
Site web
madagascarinvest.com/
Temps de travail
Ouvrez maintenant
À propos de l'agence

Société de conseil en investissement immobilier, avec pour mission de rendre facile, transparent et abordable d'investir et d'acheter des biens immobiliers à Madagascar

Prestations de service
  • Ventes immobilières
  • Courtage immobilier
  • Résidence par investissement
  • Création d'entreprise
  • Mise en place du compte bancaire
  • Réinstallation
Nos agents en Madagascar
Thomas Ottosen
Thomas Ottosen
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller