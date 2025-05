LA VIDA real estate

À propos de l'agence

Bonjour ! Mon nom est Nadezhda, je suis un assistant personnel dans la sélection de l'immobilier. Je suis dans l'immobilier depuis plus de six ans.

Tout a commencé par la location de biens immobiliers touristiques. J'étais engagé dans la préparation de propriétés pour la location, la tarification, la mise en place d'objets sur diverses plateformes pour la location à court terme, attirer les clients par le biais des réseaux sociaux, tout cela a permis aux propriétaires immobiliers d'augmenter leurs revenus, et j'ai acquis une expérience énorme et d'élargir la clientèle.

Puis j'ai eu une occasion unique d'aider les gens qui avaient fui la guerre à trouver de nouvelles maisons. J'ai compris que pour beaucoup d'entre eux ce n'était pas seulement une recherche d'un appartement, mais une occasion de commencer une nouvelle vie dans un endroit sûr.

Chaque client a apporté ses propres histoires, désirs et peurs. Je voulais obtenir des informations sur ce qui était important pour eux: la proximité d'une école pour les enfants, la disponibilité d'installations de santé ou l'atmosphère de la région. J'ai pu trouver des options qui répondaient vraiment à leurs besoins.

Je suis fier d'avoir pu aider tant de gens à surmonter les moments difficiles et à trouver un refuge sûr qui est devenu leur nouvelle maison. Cette expérience a non seulement approfondi mes compétences professionnelles, mais m'a également appris à travailler avec les gens avec sensibilité et compréhension de leur situation.

Inspiré par mon succès en 2024, j'ai ouvert ma propre agence, qui s'est concentrée sur le service client immobilier complet: location, vente et gestion de propriétés en Espagne et au Portugal.

Mon travail est de vous aider à trouver l'objet parfait qui correspond à vos besoins et préférences. Je travaille avec différentes options, des appartements et maisons à l'immobilier commercial. Je peux vous offrir une approche individuelle basée sur votre budget, le domaine souhaité et d'autres critères.

Si vous avez des questions ou voulez discuter de vos souhaits, je serai heureux d'aider!