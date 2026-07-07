À propos de l'agence

*IRG (Investment Realty Group) est une agence immobilière dynamique et tournée vers l'avenir, basée à Tirana, en Albanie. Avec une forte présence sur le marché albanais, IRG se spécialise dans les propriétés résidentielles, commerciales et d'investissement, offrant des conseils d'experts aux acheteurs, aux vendeurs et aux investisseurs.

Notre mission est de fournir un service exceptionnel, la transparence et les résultats grâce à une approche centrée sur le client et une équipe de professionnels hautement qualifiés. Que vous soyez à la recherche de votre maison de rêve, d'un investissement stratégique ou de possibilités de développement, IRG allie l'expertise locale aux normes mondiales pour vous aider à prendre des décisions immobilières intelligentes.

*Votre vision, notre mission — alimentée par la force mondiale

*IRG (Investment Realty Group)* est une agence immobilière de premier plan en Albanie. Stratégiquement situé au cœur de *Tirana*, sur *Rruga e Kavajës* près de Propre Pizza, notre bureau est un centre central pour les clients qui recherchent confiance, professionnalisme et résultats sur le marché immobilier.

Avec une équipe de consultants immobiliers expérimentés et certifiés, * IRG* propose des solutions immobilières à service complet adaptées aux besoins des clients locaux et internationaux. Nos agents se consacrent à fournir des conseils honnêtes, des informations de marché axées sur les données et un service personnalisé tout au long de chaque étape du parcours de la propriété.

*Nos services comprennent :*

- *Propriété Ventes et Achats* – Propriétés résidentielles et commerciales

- *Investissements immobiliers* – Services consultatifs stratégiques et gestion de portefeuille

- *Luxury Real Estate* – Villas premium, penthouses et développements exclusifs

- *Nouveaux développements* – Ventes hors plan et marketing de projets

- * Vente de terrains et terrains* – Pour la construction, le tourisme ou l'utilisation agricole

- *Real Estate Consulting* – Analyse du marché, soutien à l'évaluation et coordination juridique

- *Services de location* – Locations à court et à long terme pour les maisons et les entreprises

- *Services généraux* – Relocalisation des bureaux, planification de l'expansion et structuration des investissements

- *Gestion des biens* – Pour propriétaires, investisseurs et propriétaires absents

Chez IRG, nous associons une connaissance approfondie du marché albanais aux normes et technologies mondiales. Nous nous engageons à aider nos clients à trouver non seulement des propriétés, mais aussi de réelles opportunités qui correspondent à leurs objectifs.

Que vous achetiez votre première maison, investissez dans l'immobilier ou que vous cherchiez à étendre votre présence en Albanie, *IRG* est votre partenaire de confiance.

*Votre vision. Notre mission. Soutenu par le monde la plus puissante marque immobilière. *

« L'agence immobilière en Albanie a ouvert ses portes depuis 2008 avec plus de 60 agents, ce qui fait de nous l'un des plus grands du pays. IRG est une marque immobilière, composée d'environ 800 bureaux de courtage indépendants et exploités par des franchisés dans 80 pays du monde avec plus de 118 000 professionnels de la vente indépendants. IRG faisait partie de la Global Brand depuis 2008 L'immobilier d'investissement est un bien immobilier qui génère des revenus ou qui est autrement destiné à des fins de placement plutôt que comme résidence principale. Il est courant pour les investisseurs de posséder de multiples biens immobiliers, dont l'un sert de résidence principale, tandis que les autres servent à générer des revenus et des bénéfices locatifs grâce à l'appréciation des prix.