Chypre, Strovolos

Sabbianco Properties a été créée en 2004 en tant qu'agence immobilière agréée et agréée qui est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés immobilières de Chypre avec les bureaux en Nicosie, Limassol, Larnaka, Paphos et à Paralimni. Nous avons un personnel hautement formé et expérimenté qui…