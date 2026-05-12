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Deals On Seas - عقارات عالبحر

Égypte, Gizeh
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Année de création de l'entreprise
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2007
Sur la plateforme
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4 années 3 mois
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Offres en mer - Immobilier en mer

Une tradition d'excellence, d'intégrité, de savoir et de service depuis plus de 15 ans

Chez Deals On Seas Real Estate, vous êtes numéro un que vous soyez propriétaire, locataire ou acheteur, nous apprécions votre entreprise et vous fournirons l'attention individuelle et le service que vous méritez Nous croyons en des codes éthiques stricts Nous croyons en l'intégrité, un engagement envers l'excellence, une attitude professionnelle et des soins personnels

Prestations de service

Notre vision est d'être la principale organisation pour la prestation de tous les aspects de la gestion de biens et d'actifs dans le monde entier, aidant les promoteurs, les investisseurs, les associations de logement et les autorités locales à créer des développements et des collectivités ambitieux et durables, en collaboration avec tous les intervenants, y compris les locataires et les résidents.

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