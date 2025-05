Highrise Property and Construction

À propos de l'agence

High Rise est une agence immobilière à service complet basée en Thaïlande, opérant depuis 2018. Nous travaillons dans le strict respect de toutes les lois et réglementations pertinentes dans le pays.



Nos services comprennent un large éventail de transactions immobilières, y compris l'achat, la vente, la gestion immobilière, l'aide aux réparations et la préparation prévente des appartements. Nous fournissons des services en ligne et hors ligne, et nous sommes transparents sur tous les aspects de chaque projet.



Chez High Rise, nous ne travaillons qu'avec des développeurs fiables et fiables. Nous garantissons un service de haute qualité et une approche personnalisée pour chaque client. Notre équipe expérimentée vous aidera à trouver et acheter une propriété qui répond à vos besoins spécifiques et budget en Thaïlande.

Que vous ayez besoin d'aide pour tout type de propriété ou de projet, nous sommes là pour vous aider. Faites-nous connaître vos besoins et nous travaillerons avec vous pour trouver la meilleure solution.