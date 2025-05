Prestations de service

Nos principaux avantages :

▪️Propriétés exclusives. Nous offrons l'accès aux propriétés les plus prestigieuses et luxueuses de Tbilissi, y compris des appartements de luxe, des villas de luxe, des maisons uniques et des maisons de ville.

▪️Des agents immobiliers professionnels. Nos employés ont une connaissance approfondie du marché immobilier et sont toujours prêts à vous aider à faire un choix éclairé. Nous vous accompagnons à chaque étape du processus d'achat, de la recherche et de la visualisation des propriétés à la signature d'un accord, mais notre relation continue.

▪️Transparence et fiabilité. Nous apprécions votre confiance et nous adhérons toujours aux principes de transparence et de fiabilité dans nos relations d'affaires. Nous fournissons des informations claires et complètes sur chaque propriété afin que vous puissiez prendre une décision éclairée.

▪️Investissement. GIANI Invest Group offre non seulement diverses options pour l'achat de logements de luxe à Tbilissi, mais aussi des opportunités d'investissement immobilier uniques qui vous aideront à augmenter votre capital et assurer la stabilité financière à l'avenir.