focus properties

À propos de l'agence

Dix ans au service d'expatriés et d'investisseurs étrangers dans le secret le mieux gardé d'Amérique du Sud... L ' Uruguay, pays stable et pacifique doté d ' un excellent cadre juridique et respectant les droits individuels. Il opère dans tout le pays pour des propriétés rurales et dans le sud-ouest du pays pour des propriétés résidentielles et commerciales.