Pologne, Varsovie
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2017
Sur la plateforme
4 années 10 mois
Langues
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Site web
okeask.com/ru
Agence immobilière à Varsovie. Nous sélectionnons les appartements à vendre, les maisons et les propriétés commerciales en fonction de vos besoins à la fois sur le marché primaire, y compris la propriété au stade de la construction, et sur le marché immobilier secondaire. Notre objectif est de travailler avec le client à chaque étape de la location/achat de biens immobiliers à Varsovie. La haute qualité de nos services est la clé de la coopération à long terme avec chaque client. Nous parlons la même langue avec le client - avec vous!

Propriété à vendre et à louer à Varsovie.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 20:17
(UTC+2:00, Europe/Warsaw)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Pologne
Konstanty Obuchowski
Konstanty Obuchowski
2 037 propriétés
