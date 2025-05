EMR Real Estate

À propos de l'agence

RME Investissement immobilier et conseil est une société d'investissement immobilier basée en Turquie qui possède, développe, gère des investissements immobiliers de haute qualité. Près de 15 ans d'expérience, travaillant à l'échelle internationale, dans des projets d'investissement immobilier, de vente et de marketing, de construction, d'exécution de projet, ainsi que de pratiques politiques et juridiques, nous ont donné une connaissance approfondie et une vaste expérience nous permettant d'assister et de servir professionnellement nos clients avec nos professionnels parlés anglais, arabe, français, farsi, azéri. Notre vision pour l'avenir vise à être la société bien connue en Turquie en termes d'immobilier et d'investissement. En outre, l'investissement étranger direct dans le pays et l'accent sur la fiabilité et l'innovation. Nous sommes pleinement déterminés à offrir les meilleurs services à nos clients actuels et futurs.