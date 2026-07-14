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Doga Kececioglu

Turquie,
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
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2024
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English
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www.dogakececioglu.com
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À propos de l'agence

Doğa Keçecioğlu est une conseillère immobilière basée à Istanbul, en Turquie, spécialisée dans l'immobilier commercial, les propriétés d'investissement et certaines opportunités résidentielles pour les clients locaux et internationaux.

Il travaille dans un large éventail de types de propriétés, y compris des bâtiments commerciaux, des bureaux, des unités de vente au détail, des hôtels, des terrains, des sites de développement, des biens productifs de revenus, des appartements et des villas. Ses travaux portent sur le positionnement précis du marché, l'analyse des investissements, l'évaluation immobilière, le marketing professionnel et le soutien des transactions de bout en bout.

Doğa est titulaire d'un diplôme en génie de l'environnement et possède une formation multidisciplinaire combinant conseil immobilier, analyse financière, marketing, conception, évaluation technique et représentation des clients. Il est candidat au CCIM et certifié ACP, avec des cours de CCIM et une formation en immobilier commercial.

Basé à Istanbul et travaillant avec le réseau RE/MAX Enjoy, Doğa accompagne les acheteurs, vendeurs et investisseurs tout au long du processus, de la sélection des propriétés et de l'analyse du marché à la négociation, la coordination de la documentation et le soutien à la clôture. Son objectif est de présenter des opportunités immobilières fiables, bien analysées et commercialisées professionnellement en Turquie aux acheteurs et investisseurs mondiaux. Être membre de TIGA, RE/MAX Commercial Network, TUGEM, CCIM et de nombreux autres réseaux contribuent également à fournir des résultats rapides et pratiques.

Prestations de service

Nous fournissons des services immobiliers professionnels pour les acheteurs, vendeurs et investisseurs intéressés par le marché immobilier turc.

Nos services comprennent :

  • Ventes et locations de propriétés résidentielles

  • Vente et location de biens commerciaux

  • Conseil en matière de biens d'investissement

  • Possibilités d'hôtels, de terrains et de sites de développement

  • Analyse des actifs productifs de revenus

  • Etude de marché et évaluation des biens

  • Représentation des acheteurs et recherche de biens

  • Représentation des vendeurs et marketing international

  • Appui à la négociation

  • Coordination avec les professionnels du droit, de l'impôt, de l'évaluation et du titre de propriété au besoin

  • Assistance à distance et présentation en ligne pour les clients internationaux

Nous visons à offrir des opportunités immobilières transparentes, bien analysées et commercialisées professionnellement dans toute la Turquie, en mettant l'accent sur Istanbul et les principales régions d'investissement.

Nos agents à l'étranger
Doga Kececioglu
Doga Kececioglu
3 propriétés
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