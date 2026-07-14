INEST HOMES

À propos de l'agence

Nous travaillons avec des objets de différentes spécificités et politiques de tarification. Nous offrons des objets du catalogue fini sur notre site Web, et sélectionnons également des objets selon une demande individuelle selon les souhaits du client. Nous nous spécialisons dans la vente d'appartements, villas, terrains. Nous aidons à nous installer dans un nouveau lieu de résidence.

Notre entreprise est une équipe de personnes énergiques et responsables. Nous sommes bien informés dans les questions juridiques à chaque étape de la transaction, ayant accumulé une expérience inestimable pendant plus de 12 ans.

Nous savons tout sur l'industrie: par exemple, comment la documentation des objets est contrôlée, ce qui permettra de mieux résoudre la tâche de l'investisseur, aider à obtenir la citoyenneté turque, ainsi qu'un permis de séjour pour tous les acheteurs. Nous travaillons avec les programmes d'État de l'immigration, l'investissement, aider les entreprises avec le soutien juridique, nous connaissons les nuances des lois dans la juridiction de la République de Turquie.