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INEST HOMES

Turquie, Konyaalti
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Type de compagnie
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2021
Sur la plateforme
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2 années 10 mois
Langues
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English, Русский, Українська, Türkçe
Site web
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inesthomes.org
Temps de travail
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À propos de l'agence

Nous travaillons avec des objets de différentes spécificités et politiques de tarification. Nous offrons des objets du catalogue fini sur notre site Web, et sélectionnons également des objets selon une demande individuelle selon les souhaits du client. Nous nous spécialisons dans la vente d'appartements, villas, terrains. Nous aidons à nous installer dans un nouveau lieu de résidence.

Notre entreprise est une équipe de personnes énergiques et responsables. Nous sommes bien informés dans les questions juridiques à chaque étape de la transaction, ayant accumulé une expérience inestimable pendant plus de 12 ans.

Nous savons tout sur l'industrie: par exemple, comment la documentation des objets est contrôlée, ce qui permettra de mieux résoudre la tâche de l'investisseur, aider à obtenir la citoyenneté turque, ainsi qu'un permis de séjour pour tous les acheteurs. Nous travaillons avec les programmes d'État de l'immigration, l'investissement, aider les entreprises avec le soutien juridique, nous connaissons les nuances des lois dans la juridiction de la République de Turquie.

Prestations de service

J'ai une formation juridique supérieure et 20 ans d'expérience en droit.

Depuis plus de 15 ans J'ai travaillé professionnellement sur le marché immobilier de la Turquie, spécialisé dans le soutien aux transactions immobilières d'achat et de vente impliquant des citoyens étrangers.

Ma compétence principale est le soutien juridique de la transaction à tous les stades : de l'analyse de l'objet et de la vérification des documents à la conclusion du contrat, l'enregistrement de la propriété et l'achèvement des règlements.

Au fil des ans, j'ai formé un réseau professionnel fiable et j'ai coopéré avec des promoteurs et des propriétaires éprouvés en Turquie.

La combinaison de l'expérience juridique et de nombreuses années de pratique sur le marché immobilier me permet d'évaluer les objets non seulement du point de vue de leur attractivité d'investissement, mais aussi du point de vue de la sécurité juridique de la transaction et de la protection des intérêts du client.

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