Decart Property Investments

À propos de l'agence

DECART FAMILY OFFICE & CONCIERGE est une organisation privée indépendante qui fournit des services aux investisseurs étrangers dans la gestion de leurs biens familiaux et autres actifs en Espagne. Tous les services de bureaux familiaux visent à préserver et à accroître les biens de la famille par la gestion compétente de ses biens.

FAMILLE OFFICE est comme un médecin personnel, sans qui vous ne pouvez pas faire si vous voulez être en bonne santé. Il voit l'ensemble de la situation financière de la famille et gère ses actifs dans un complexe : tous les problèmes financiers, juridiques et fiscaux sont résolus au sein d'une seule entreprise.

Toujours professionnel, efficace et strictement confidentiel.