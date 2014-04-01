  1. Realting.com
Decart Property Investments

Espagne, Barcelone
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2011
Sur la plateforme
1 année 7 mois
Langues
English, Русский, Español
Site web
decartproperty.com
À propos de l'agence

DECART FAMILY OFFICE & CONCIERGE est une organisation privée indépendante qui fournit des services aux investisseurs étrangers dans la gestion de leurs biens familiaux et autres actifs en Espagne. Tous les services de bureaux familiaux visent à préserver et à accroître les biens de la famille par la gestion compétente de ses biens.

FAMILLE OFFICE est comme un médecin personnel, sans qui vous ne pouvez pas faire si vous voulez être en bonne santé. Il voit l'ensemble de la situation financière de la famille et gère ses actifs dans un complexe : tous les problèmes financiers, juridiques et fiscaux sont résolus au sein d'une seule entreprise.

Toujours professionnel, efficace et strictement confidentiel.

Prestations de service
  • Planification financière, fiscale et juridique dans le domaine de la gestion du capital familial. Vérification.
  • Sélection individuelle de biens immobiliers, projets de développement, services bancaires et d'assurance.
  • Soutien à l'achat et à la vente de biens immobiliers commerciaux et de luxe
  • Gestion des risques liés à l'acquisition et à la propriété de biens en Espagne et dans d'autres pays de l'UE.
  • Distinction entre les biens personnels et commerciaux. Planification du patrimoine.
  • Création de structures juridiques pour une gestion compétente du portefeuille d'investissement;
  • Achat et entretien de yachts, jets privés, objets d'art, antiquités et autres actifs en Espagne et dans d'autres pays de l'UE
  • Aide à la mise en œuvre de projets d ' entreprises familiales;
  • Maintien de la santé des membres de la famille
Nos agents en Espagne
Andres Karachun
Andres Karachun
252 propriétés
Andres Karachun
Andres Karachun
