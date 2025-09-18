  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Alamodi real estate

Alamodi real estate

Émirats arabes unis, Doubaï
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2020
Sur la plateforme
Sur la plateforme
3 années 2 mois
Langues
Langues
English
Site web
Site web
www.amodi-re.com/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

L'agence unique n'offre aucune commission sur la plupart des propriétés. Abdalla Alamodi Real Estate Brokerage a été fondée avec un objectif clair à l'esprit : offrir des conseils clairs, suffisants et honnêtes aux acheteurs et investisseurs immobiliers du monde entier et en particulier aux pays du CCG.

Afin de les encourager à tirer parti des possibilités qui s'offrent sur ce marché en pleine croissance pour bâtir pour eux-mêmes et leurs familles une solide base d'actifs pour assurer un confort

pour eux-mêmes et un avenir sûr pour leurs familles.

En tant que promoteur immobilier et investisseur lui-même en Arabie saoudite depuis plus de 17 ans, M. Abdalla croit que le marché de Dubaï a un grand potentiel de croissance constante pour de nombreuses années à venir et qu'il n'a aucune correspondance dans la région en ce qui concerne les réglementations qui organisent le marché et protègent les acheteurs.

Nos agents en Émirats arabes unis
Khawla Mebarkia
Khawla Mebarkia
1 propriété
Agences à proximité
PRO Silver
DDA Real Estate
Émirats arabes unis, Doubaï
Année de création de l'entreprise 2007
Nouveaux bâtiments 1001 Propriété résidentielle 2563 Propriété commerciale 27 Location longue durée 24 Terres 1
L'agence immobilière internationale, créée en 2007, fait partie du groupe d'avocats des affaires. La seule société sur le marché qui a plus de 400 bureaux en Russie de Kaliningrad à Kamchatka, des bureaux en Turquie, Thaïlande, Bali (Indonésie), Vietnam et un siège social à Dubaï (EAU)
Laisser une demande
Al Wasayef Real Estate
Émirats arabes unis, Doubaï
Propriété résidentielle 221
Al Wasayef immobilier est une société de courtage immobilier basée aux Émirats arabes unis qui a ouvert ses portes en 2015. La société hautement prospère spécialisée dans l'immobilier et les activités connexes dans les Emirats de Dubaï et Sharjah, Bien que relativement nouveau sur le marché,…
Laisser une demande
realtortopdubai
Émirats arabes unis, Doubaï
Année de création de l'entreprise 2016
Nouveaux bâtiments 2 Propriété résidentielle 5
L'histoire de la Range a commencé par une petite équipe d'experts immobiliers, mais diligente, triée à la main par notre fondateur, M. Nitin Chopra. Notre voyage jusqu'ici a été profond avec des victoires décisives qui nous ont conduits sur la voie de l'expansion au sein de notre équipe. Not…
Laisser une demande
PRO Silver
Tina Global Real Estate
Émirats arabes unis, Doubaï
Année de création de l'entreprise 2022
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 54
TINA GLOBAL REAL ESTATE est une société de courtage immobilier à Dubaï.Notre agence immobilière vous offre les meilleures opportunités pour investir, acheter et vendre dans cette métropole passionnante.La société est enregistrée auprès de la Dubai Real Estate Regulatory Agency (RERA). Notre …
Laisser une demande
The Roof
Émirats arabes unis, Hili
Propriété résidentielle 2
Les propriétés du toit ont commencé son voyage de la branche Al Ain, AbuDhabi avec la vision de s'étendre à l'ensemble des EAUStratégie d'investissement. Voici quelques-uns des jalons remarquables pourLes propriétés du toit.- Top Broker pour Sobha Developers, deuxième développeur à Dubaï pou…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller