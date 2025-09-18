À propos de l'agence

L'agence unique n'offre aucune commission sur la plupart des propriétés. Abdalla Alamodi Real Estate Brokerage a été fondée avec un objectif clair à l'esprit : offrir des conseils clairs, suffisants et honnêtes aux acheteurs et investisseurs immobiliers du monde entier et en particulier aux pays du CCG.



Afin de les encourager à tirer parti des possibilités qui s'offrent sur ce marché en pleine croissance pour bâtir pour eux-mêmes et leurs familles une solide base d'actifs pour assurer un confort



pour eux-mêmes et un avenir sûr pour leurs familles.



En tant que promoteur immobilier et investisseur lui-même en Arabie saoudite depuis plus de 17 ans, M. Abdalla croit que le marché de Dubaï a un grand potentiel de croissance constante pour de nombreuses années à venir et qu'il n'a aucune correspondance dans la région en ce qui concerne les réglementations qui organisent le marché et protègent les acheteurs.