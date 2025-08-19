  1. Realting.com
Czech Village s.r.o

République tchèque, Capitale de Prague
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2013
Sur la plateforme
6 années 2 mois
Langues
English, Русский, Čeština
Site web
villagecz.eu/
À propos de l'agence

Agence immobilière en République tchèque.

  • l'immobilier Elite;
  • Revente;
  • Nouveaux bâtiments;
  • Projets d'investissement;
  • Les offres anti-crise.
Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 20:16
(UTC+2:00, Europe/Prague)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en République tchèque
Kirill Vartsaba
Kirill Vartsaba
1 275 propriétés
