À propos de l'agence

CRASSULA Immobilier – agence immobilière au cœur de Budva! Nous sommes prêts à vous aider à trouver la propriété parfaite pour vos besoins de vie ou d'investissement.

Notre objectif est de vous offrir une expérience sans stress et sans faille. CRASSULA Estate est ici pour vous guider chaque étape du chemin.



CRASSULA Estate est une agence immobilière mondiale, une division du célèbre conglomérat turc CRASSULA DEVELOPPEMENT. Avec des bureaux stratégiquement situés à Chypre-Nord, au Kazakhstan et au Monténégro ainsi que des partenaires de confiance dans différents pays, nous nous spécialisons dans l'offre à nos clients estimés une suite complète de services de recherche immobilière. De l'approvisionnement de la possibilité d'investissement parfaite pour faciliter la documentation transparente, nous veillons à ce que votre voyage immobilier soit sans tracas.

CRASSULA a une vaste expérience.

La famille du propriétaire est active dans les affaires depuis 1960 en Turquie. En 1975, nous avons étendu nos champs d'activité au textile, à l'immobilier et, les années suivantes, nous avons commencé à travailler dans l'industrie de la construction.

actif dans le secteur de la construction depuis plus de 30 ans, nous avons décidé d'étendre nos frontières à Chypre-Nord et établi Crassula Development en 2017.

HMT GOLD et Crassula Bijoux, que nous avons commencé en 2016, visent à atteindre la position de leader dans le secteur de l'or et des bijoux, les fondements des idées et des idées ont été posés. À cet égard, notre entreprise a fait de grands pas en très peu de temps et est devenue la première et seule entreprise d'importation et d'exportation d'or dans la région de l'Anatolie du Sud-Est.

Notre entreprise, marchant avec confiance dans le secteur, est devenue la valeur croissante du secteur dans notre région en ne compromettant pas sa compréhension de la qualité des services.