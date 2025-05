BVN real estate

Prestations de service

1. Identifier une agence immobilière qualifiée à San Juan del Sur -de préférence nous @ BVN Realty!

Découvrez et consultez un agent immobilier qualifié et compétent, un courtier et le réseau local de propriétaires d'entreprises ici à San Juan del Sur qui sont heureux de vous aider dans votre recherche de propriété. Notre agence offre également une lecture d'astrologie pour aider la concentration et la prise de décision sur ce que vous voulez vraiment. Faites vos recherches sur Google et obtenez des références pour vous assurer de travailler avec un agent immobilier qui ira au-delà, non seulement avant et pendant le processus d'achat, mais aussi après votre achat pour aider à votre transition en tant que nouveau propriétaire immobilier au Nicaragua.

2. Visiter le Nicaragua

La meilleure façon de découvrir l'inventaire des biens disponibles est de se rendre au Nicaragua. L'aéroport international de Managua a une large organisation de connexions et est un excellent centre pour les voyages futurs vers d'autres destinations d'Amérique centrale. Nous pouvons vous aider à répondre à vos besoins en matière de transport et vous organiser un transport privé. Dans certains cas, vous pouvez louer l'un des biens qui vous intéressent.

3. Soumettre une offre

La présentation de l'offre pour l'achat d'une propriété commence par un premier dépôt supplémentaire de 500 $ USD pour un lot de construction et de 1000 $ USD pour une maison. Ce dépôt est déductible du prix d'achat et sert seulement de dépôt de réservation pour réserver et détenir la promotion de la propriété par le propriétaire et notre agence. Ce dépôt est 100% remboursable en cas de non-acceptation de l'offre par le vendeur.

Le contrat sera considéré comme nul et non avenu, ce qui entraînera le remboursement intégral du dépôt; Si le titre n'est pas transférable pour une raison qui empêche son inscription au nom de l'acheteur. Dans ce cas, dès la découverte de la question empêchant le transfert de propriété et l'enregistrement, tous les fonds versés seront retournés intégralement à l'acheteur (Cf. Extrait de la loi no 822).

4. Signer une convention de vente privée

Une fois votre prix négocié et accordé, votre propriété a été définie, et votre mode de paiement établi l'acheteur et le vendeur exécutera un contrat de vente privé (Prix, conditions, et éventualités de l'achat). Ce document peut être signé numériquement et n'exige aucune présence physique au Nicaragua. (www.eversign.com)

5. Choisir un avocat

BVN Real Estate a établi des relations avec un réseau d'avocats nicaraguayens. Il est sage également de revoir tous les documents juridiques avec votre avocat personnel de confiance dans votre propre pays d'origine. Nous sommes prêts à travailler avec votre représentation juridique.

6. Faites un dépôt de 10%

Un dépôt égal à 10 % sera effectué lors de la signature du document de convention de vente privée. Ces montants ne sont remboursables que si le titre n'est pas transférable pour une raison quelconque, l'empêchant d'être enregistré au nom de l'Acheteur. Dans ce cas, dès la découverte de la question empêchant le transfert et l'enregistrement du titre, tous les fonds versés seront restitués intégralement à l'acheteur (Cf. Extrait de la loi no 822).

7. Clôture

8. Enregistrer la propriété

9. Enregistrement complet des biens