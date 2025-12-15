  1. Realting.com
Britalb Properties

Albanie, Tirana
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
1 année
Langues
English, Italiano
Temps de travail
Ouvrez maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 16:36
(UTC+1:00, Europe/Tirane)
Lundi
09:00 - 17:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
09:00 - 18:00
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Albanie
Nuredin Vakaj
Nuredin Vakaj
19 propriétés
Agences à proximité
CACTUS|Real Estate
Albanie, Bashkia Durres
Année de création de l'entreprise 2021
Propriété résidentielle 326 Propriété commerciale 6 Location longue durée 35 Terres 5
Les clés de l'appartement de rêve en Albanie vous attendent déjà ! )CACTUS REEL ESTATE est:• Des prix honnêtes • Possibilité de calculer la crypto-monnaie • Assistance transactionnelle complète • Possibilité d'acheter des biens immobiliers hors ligne / en ligne • Conception de projet et répa…
English, Русский, Українська
Irea Property
Albanie, District de Vlora
Année de création de l'entreprise 2008
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 7
Irea Propriété Ltd est une agence immobilière basée à Vlora et située dans la Riviera albanaise.Avec 14 ans d'expérience sur le marché immobilier, il a servi des centaines de clients et commercialisé des propriétés albanaises sur le marché immobilier international.Irea Property représente le…
Saranda Elite's Realty Group
Albanie, Saranda
Année de création de l'entreprise 2006
Propriété résidentielle 12
Pourquoi utiliser Elite's Realty Group?Le Groupe immobilier Elite est une entreprise immobilière avec une clientèle du monde entier basée sur 30 ans d'expérience et de confiance. Notre équipe est constamment équipée pour répondre aux normes les plus élevées puisque nous mettons fortement l'a…
English
Century 21 Eon
Albanie, Bashkia Durres
Année de création de l'entreprise 2019
Nouveaux bâtiments 3 Propriété résidentielle 699 Propriété commerciale 24 Location longue durée 21 Location courte durée 1 Terres 12
Century 21 Eon Durres — le leader de l’immobilier sur la côte albanaise 🇦🇱 Nous ne sommes pas seulement une partie de la marque internationale Century 21, présente dans 86 pays et regroupant plus de 145 000 professionnels de l’immobilier. Nous sommes l’un des bureaux les plus performants …
English, Русский, Italiano, Українська
EstateAll
Albanie, District de Vlora
Année de création de l'entreprise 2016
Propriété résidentielle 183 Propriété commerciale 24 Location longue durée 179 Terres 8
EstateToute l'Agence en chiffres: EstateAll agence immobilière opère avec succès sur le marché immobilier albanais depuis 2016. Elle fait partie de Bond Investment Group Corporation.  Vitali Bondarik, chef de la société, homme d'affaires et philanthrope biélorusse, a quitté la Biélorussie …
