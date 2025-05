Alpha Home

Prestations de service

Nous fournissons une gamme complète de services pour l'achat, la vente et le soutien des transactions immobilières. Notre objectif est de rendre le processus aussi pratique, sûr et efficace que possible pour les clients.

1. Sélection et vente de biens immobiliers

Nous vous aidons à trouver des installations qui répondent à vos besoins et à votre budget. En travaillant directement avec les promoteurs et les propriétaires, nous offrons des options d'actualité pour l'immobilier résidentiel, commercial et d'investissement.

Ce qui est dans le service:

Sélection des objets selon vos besoins

Organisation des vues (en personne et en ligne)

Consultations sur les perspectives de marché et d'investissement

Négociations avec le vendeur ou le promoteur

Soutien à toutes les étapes de la transaction

2. Appui juridique

L'immobilier n'est pas seulement l'achat de mètres carrés, mais aussi des obligations légales. Nous effectuons une inspection approfondie des installations afin d'exclure tout risque pour l'acheteur.

Comprend:

Vérification des titres de propriété

Analyse de la pureté juridique de l'objet

Élaboration et harmonisation des traités

Soutien de la transaction au notaire et auprès des autorités d'enregistrement

Consultations sur la fiscalité et les visas

3. Conseil en investissement

Nous aidons les clients à choisir des propriétés haut rendement. Grâce à l'analyse de marché et à la prévision des prix, nous pouvons proposer une stratégie d'investissement adaptée à vos objectifs.

Comprend:

Analyse des perspectives d'investissement

Sélection d'objets à forte liquidité

Calcul des revenus éventuels de location ou de revente

Appui aux opérations d'investissement

4. Organisation de visites et de sorties

Pour ceux qui veulent vérifier personnellement la qualité des objets, nous organisons des visites d'étude. C'est un format pratique qui vous permet de voir la zone, l'infrastructure et la qualité de la construction.

Ce qui comprend:

Organisation des réunions et examens

Transfert depuis l'aéroport

Visite de la ville et des objets

Réunions avec les développeurs et les vendeurs

5. Gestion du matériel

Si vous envisagez de louer une propriété ou ne pouvez pas être dans le pays de résidence de la propriété, nous vous aiderons dans la gestion et l'entretien.

Ce service comprend:

Recherche de locataires et conclusion de contrats

Contrôle du paiement et de l'état de l'objet

Nettoyage et entretien

Résolution des problèmes internes et juridiques

Conclusion

Nous fournissons non seulement l'achat de biens immobiliers, mais aussi l'ensemble des services nécessaires pour la propriété confortable et l'investissement efficace. En nous contactant, vous obtenez un support complet à tous les stades - de la sélection de l'objet à son fonctionnement.