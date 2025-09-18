  1. Realting.com
Turquie, Région de Marmara
3 années 6 mois
English
www.binaainvestment.com/
À propos de la société

Binaa Investment est une société spécialisée dans le conseil en immobilier et en ingénierie à Istanbul, fournissant des services juridiques et consultatifs spécialisés dans le secteur immobilier turc. Nous avons commencé en 2015 avec une petite équipe et moins de 10 projets, maintenant nous gérons plus de 1000 propriétés et fournissons des services de plus de 60 nationalités dans le monde. Grâce à ses services distingués, Binaa Investment a obtenu de grands succès, notamment en créant la satisfaction et l'acceptation parmi ses clients.

Prestations de service

Citoyenneté turque

La société Binaa vous offre des opportunités d'investissement distinctives d'une valeur de 250 000 $ pour obtenir la citoyenneté turque et compléter toutes les procédures légales nécessaires.

Marketing immobilier en Turquie

Découvrez le service de marketing immobilier et saisissez les opportunités d'investissement les plus importantes en Turquie uniquement grâce à Binaa Investment.

Services juridiques et service après-vente

Notre bureau fournit les services et les conseils juridiques nécessaires et répond à toutes vos demandes de renseignements juridiques concernant l'achat de biens immobiliers en Turquie.

Réinstallation

Binaa couvrira les frais de réinstallation à travers ses services logistiques avec les premières 48 Heures d'achat de la nouvelle propriété de Binaa.

Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Turkish Citizenship by Investment
Deuxième citoyenneté
Turquie Turquie
Turkish Citizenship by Investment
Durée du processus: depuis 3 months
depuis
$400,000
Binaa Investment: L'obtention de la citoyenneté turque par l'investissement s'effectue dans un ensemble de conditions et de procédures, mentionnées dans les amendements 2022 à la loi sur la naturalisation, ratifiés par le président turc Recep Erdogan au début de l'année.Dans cet article de Binaa Investment, nous examinons les moyens d'obtenir la citoyenneté turque par Investissement. La citoyenneté peut être obtenue en achetant une propriété, en investissant dans des immobilisations, en faisant
