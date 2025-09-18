Prestations de service

Citoyenneté turque

La société Binaa vous offre des opportunités d'investissement distinctives d'une valeur de 250 000 $ pour obtenir la citoyenneté turque et compléter toutes les procédures légales nécessaires.

Marketing immobilier en Turquie

Découvrez le service de marketing immobilier et saisissez les opportunités d'investissement les plus importantes en Turquie uniquement grâce à Binaa Investment.

Services juridiques et service après-vente

Notre bureau fournit les services et les conseils juridiques nécessaires et répond à toutes vos demandes de renseignements juridiques concernant l'achat de biens immobiliers en Turquie.

Réinstallation

Binaa couvrira les frais de réinstallation à travers ses services logistiques avec les premières 48 Heures d'achat de la nouvelle propriété de Binaa.