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Alba Residences MON IKE

Grèce, Municipality of Athens
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Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2019
Sur la plateforme
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3 mois
Langues
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English, Ελληνικά, Italiano
Site web
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booknow.alba-residences.com/
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À propos de l'agence


Résidences Alba: artisanat d'espaces de vie exceptionnels à Athènes

Fondée en 2019 par Claire Ponirou, Alba Residences est une entreprise immobilière dynamique basée à Athènes, en Grèce, offrant une gamme complète de services dans le secteur. Animé par une passion pour la transformation des propriétés et l'enrichissement des vies, Alba Residences allie design sophistiqué et confort inégalé pour créer des espaces de vie exceptionnels.

La vaste expérience de Claire dans l'industrie a commencé à Londres (1995-1998), où elle s'est spécialisée dans l'achat et la rénovation de maisons. Par la suite, elle a géré avec succès une agence immobilière axée sur le marché des étudiants grecs et a ensuite exploité une entreprise immobilière prospère à Athènes jusqu'en 2000.

En 2019, Claire a lancé Alba Residences avec la rénovation d'un appartement à Glyfada, marquant le début d'une approche d'investissement stratégique sur le marché d'Athènes. Au fil du temps, Alba Residences a acquis et rénové méticuleusement de nombreuses propriétés, spécialisées dans la location à court terme à travers des plateformes comme Airbnb et Booking.com. Réputé pour des rénovations de haute qualité qui maximisent la valeur de la propriété, Alba Residences a constamment démontré un solide rendement de l'investissement (ROI) pour les investisseurs, en fin de compte vendre les propriétés rénovées à une prime.

Aujourd'hui, en plus de gérer ses propres investissements, Claire offre des services de rénovation aux clients qui cherchent à transformer leurs propriétés. De plus, Alba Residences élabore un ensemble complet pour les propriétaires qui souhaitent tirer parti du marché locatif à court terme par l'intermédiaire d'Airbnb, offrant ainsi une solution complète pour maximiser les revenus locatifs. Alba Residences s'engage à établir une nouvelle norme pour l'artisanat de qualité, le design innovant et le service personnalisé sur le marché immobilier d'Athènes.

Prestations de service

Investissement immobilier et conseil

Conseils en acquisition de biens immobiliers

  • Analyse des investissements locatifs
  • Calculs du rendement
  • Etude de marché
  • Présentations sur les investissements

Rénovation et ameublement Conseil

  • Planification de la rénovation
  • Coordination de la conception intérieure
  • Fourniture de meubles
  • Préparation de la propriété prête à la location

Services de location immobilière

Location à mi-parcours (1-12 mois)

  • Appartements meublés pour:
    • Étudiants Erasmus
    • Navires de mer et équipage maritime
    • Nomades numériques
    • Expatriés en Grèce
    • Tourisme d'affaires
    • Visiteurs médicaux et membres de la famille qui les accompagnent

Locations à court terme

  • Appartements et propriétés de vacances entièrement meublés
  • Séjours flexibles pour touristes et voyageurs d'affaires
  • Assistance professionnelle et conciergerie

Airbnb & Installation de la propriété de location

Installation Airbnb clé en main

  • Airbnb liste création et optimisation
  • Marque de propriété professionnelle
  • Configuration de la stratégie de tarification
  • Règlement intérieur et documentation des invités
  • Mise en œuvre des systèmes opérationnels

Forfait de lancement de la location de vacances

  • Propriété à bord
  • Configuration de la plateforme de réservation
  • Synchronisation du calendrier
  • Modèles de communication invités
  • Révision des systèmes de production

Marketing immobilier & Branding

Marque de fabrique de biens locatifs

  • Création d'identité de marque
  • Nom et positionnement des biens
  • Logo et développement de l'identité visuelle
  • Lignes directrices en matière de marques

Configuration marketing numérique

  • Création de compte Instagram
  • Configuration de la page Facebook
  • Configuration du compte TikTok
  • Création de profil Google Business
  • Marques des médias sociaux

Développement du site Web

  • Sites de propriété d'une page
  • Sites Web de réservation directe
  • Pages d'atterrissage pour les biens locatifs

Solutions d'expérience client

Systèmes d'accueil invités

  • Guides invités numériques
  • Recommandations locales
  • Manuels de la maison

Solutions de code QR

  • Affiches d'examen des QR
  • Codes QR Wi-Fi
  • Accès à l'information matérielle numérique
Nos agents en Grèce
claire ponirou
claire ponirou
8 propriétés
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