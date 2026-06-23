Alba Residences MON IKE

À propos de l'agence



Résidences Alba: artisanat d'espaces de vie exceptionnels à Athènes

Fondée en 2019 par Claire Ponirou, Alba Residences est une entreprise immobilière dynamique basée à Athènes, en Grèce, offrant une gamme complète de services dans le secteur. Animé par une passion pour la transformation des propriétés et l'enrichissement des vies, Alba Residences allie design sophistiqué et confort inégalé pour créer des espaces de vie exceptionnels.

La vaste expérience de Claire dans l'industrie a commencé à Londres (1995-1998), où elle s'est spécialisée dans l'achat et la rénovation de maisons. Par la suite, elle a géré avec succès une agence immobilière axée sur le marché des étudiants grecs et a ensuite exploité une entreprise immobilière prospère à Athènes jusqu'en 2000.

En 2019, Claire a lancé Alba Residences avec la rénovation d'un appartement à Glyfada, marquant le début d'une approche d'investissement stratégique sur le marché d'Athènes. Au fil du temps, Alba Residences a acquis et rénové méticuleusement de nombreuses propriétés, spécialisées dans la location à court terme à travers des plateformes comme Airbnb et Booking.com. Réputé pour des rénovations de haute qualité qui maximisent la valeur de la propriété, Alba Residences a constamment démontré un solide rendement de l'investissement (ROI) pour les investisseurs, en fin de compte vendre les propriétés rénovées à une prime.

Aujourd'hui, en plus de gérer ses propres investissements, Claire offre des services de rénovation aux clients qui cherchent à transformer leurs propriétés. De plus, Alba Residences élabore un ensemble complet pour les propriétaires qui souhaitent tirer parti du marché locatif à court terme par l'intermédiaire d'Airbnb, offrant ainsi une solution complète pour maximiser les revenus locatifs. Alba Residences s'engage à établir une nouvelle norme pour l'artisanat de qualité, le design innovant et le service personnalisé sur le marché immobilier d'Athènes.