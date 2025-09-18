Akarkom Real Estate International

Prestations de service

Transferts aéroportuaires Assistance pour l'hébergement temporaire pendant votre séjour en Turquie Services de conseil immobilier liés à :

Exposé des règles et règlements relatifs à l'achat de biens

Étapes et procédures liées à l'achat de biens immobiliers en Turquie

Raccourcir les propriétés appropriées en fonction de vos préférences et critères budgétaires

Aménagement pour la visualisation des propriétés

Aide à la négociation et à la finalisation du contrat et au paiement du dépôt et du transfert de fonds

Après l'achat de la propriété

Obtenir un numéro d'impôt et ouvrir un compte bancaire.

Aide à l'obtention du rapport d'évaluation immobilière.

Aide à l'obtention du titre de l'acte.

Recevoir la propriété et vérifier qu'elle est conforme au contrat.

Nous facilitons les abonnements à l'électricité, à l'eau, au gaz et à Internet.

Nous dirigeons nos clients vers la manière appropriée d'obtenir des prêts immobiliers.

Louer ou revendre la propriété.

Services d'accueil

Propositions spéciales d'options de portefeuille d'investissement pour nos investisseurs VIP distingués. Tous les portefeuilles seront accompagnés de rapports d'étude de faisabilité complets.

Les options de portefeuille peuvent inclure des options de bâtiments entiers, hôtels, magasins commerciaux ou villas de luxe, selon le budget de l'investisseur et d'autres besoins personnels.

Services juridiques

Nous aidons à effectuer toutes les transactions juridiques et financières de la propriété pour garantir les droits de nos clients.

Nous faisons le suivi des impôts, des honoraires et des factures de biens immobiliers, et nous traitons les transactions juridiques et financières.

Nous vous aidons à demander un permis de séjour immobilier.

Nous expliquons les procédures administratives pour demander la citoyenneté turque lors de l'achat de biens immobiliers d'un montant de 250 000 $.