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Vue sur la mer Penthouses à vendre en Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis

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Penthouse 3 chambres dans Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
Penthouse 3 chambres
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 428 m²
Sol 8/8
Appartements de luxe en bord de mer avec 1% d'installation mensuelle à Umm Al Quwain Cette p…
$2,36M
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