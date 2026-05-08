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Appartements près du club de golf à vendre en Charjah, Émirats arabes unis

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Appartement 2 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Appartement 2 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 91 m²
Nombre d'étages 60
MAKLERPROVISION GRATUIT MAYBACH ULTIMATE LUXURYCe projet est une nouveauté mondiale. À Dubaï…
$950,623
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Agence
ISB Global Immobilien
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
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Types de propriétés en Charjah

studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Charjah, Émirats arabes unis

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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