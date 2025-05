Complexe résidentiel "ISOLANA RESIDENCES" (New Premium Residential Complex in Dubai)

Isolana Residences est un projet résidentiel de grande hauteur avec un rez-de-chaussée, deux niveaux de podium et huit étages résidentiels. La façade présente des balcons éparpillés, créant une silhouette dynamique qui reflète le mouvement du vent sur l'île et les parcs verts. Le projet propose des appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres ainsi que des penthouses exclusifs.

Les intérieurs sont conçus avec des planchers en pierre et en travertin, des panneaux muraux texturés et des éléments en bois tendre. Les appareils de cuisine allemands sont jumelés à des accents dorés élégants dans les salles de bains et de spacieux dressing.

Les résidents bénéficient d'un accès à une variété d'équipements, y compris une piscine séparée pour enfants, une garderie intérieure, une aire de jeux extérieure, une salle polyvalente, un salon de club avec des sièges extérieurs, un padel court, un jardin zen, un espace fitness intérieur, une salle de yoga et un sauna confortable.

Grâce à son emplacement sur les îles de Dubaï, les principales destinations sont facilement accessibles:

Pont à l'infini – 5 min

Marché riverain – 5 min

Hyatt Regency – 5 min

Station de métro la plus proche – 8 min

Hôpital de Dubaï – 8 min

Plage Al Mamzar – 8 min

Centre-ville de Deira – 8 min

Hôpital spécialisé canadien – 10 min

Aéroport international de Dubaï – 12 min

Plage La Mer – 15 min

Centre-ville de Dubaï – 24 min

Dubai Mall – 24 min

Configuration du bâtiment: G + 2P + 8

Prix

De 423 K€ à 2,6 M€

Remise :

1er trimestre de 2027

Frais de service :

0,36 EUR/м2 par an

Ameublement:

Entièrement meublé / semi-fini avec des appareils de cuisine

CNO:

44,00 %

Inclus :

Stationnement