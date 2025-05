Complexe résidentiel Prestigious residential complex of villas Elwood surrounded by greenery, Dubailand area, Dubai, UAE

Bienvenue à Elwood, un projet résidentiel unique qui se mélange harmonieusement dans un paysage pittoresque inspiré des plus grandes forêts du monde. Situé le long de la route Dubaï-Ain, parmi plus de 10 000 arbres, ce projet allie tranquillité et accès facile à la vie dynamique de Dubaï. Elwood est une vraie communauté où règne l'esprit d'unité. Au cœur du complexe se trouve un grand parc, inspirant la communication et l'interaction entre les familles.

Les villas spacieuses, conçues dans un style minimaliste, créent une atmosphère de confort et de luxe. Chacun d'eux dispose d'une piscine privée et d'un jardin sans murs communs, ce qui garantit une intimité maximale. De grandes fenêtres panoramiques et de grandes terrasses remplissent l'espace de lumière naturelle et offrent une vue inoubliable sur la nature environnante. Chaque résident a accès à des équipements de haute qualité, y compris des espaces fonctionnels pour vivre et se détendre. Les intérieurs impressionnent par leur style et leur qualité de finition : des sols en marbre aux dressings exclusifs. Les cuisines sont équipées d'appareils modernes de Bosch ou Siemens, et les salles de bains sont équipées d'articles sanitaires de Duravit.

Selon vos besoins, des villas avec un certain nombre de chambres de 4 à 6 sont disponibles, chacune d'entre elles étant soigneusement conçue jusqu'au dernier détail. Les familles peuvent profiter d'équipements, y compris des espaces spéciaux pour la détente et la socialisation, ainsi que le soutien au niveau de la communauté: jardins, sentiers de marche, des lieux de réunion confortables et de nombreux espaces verts.

Elwood n'est pas seulement une maison, mais une communauté qui favorise une vie épanouissante entourée de la nature.

Piscine

Activités liées à l ' eau

Pistes cyclables

Terrains de football et de basketball

Cour de fitness pour les classes de groupe

Aires de jeux pour enfants

Jardin communautaire

Installations et équipement dans la maisonAvantages

Installations (60/40):

20% – paiement initial;

10% – six mois après la réservation

10% – un an après la réservation

10% – un an et demi après la réservation

10% – deux ans après la réservation

40% – à la livraison de la propriété (Q4 2027)

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet est bien situé :