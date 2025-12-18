Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Émirats arabes unis
  3. Ghadeer Al Tayr
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis

3 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Appartement 3 chambres
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 3/5
EOI est collecté sur ce complexe résidentiel!Appartement dans le nouveau complexe résidentie…
$1,61M
Appartement 1 chambre dans Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Appartement 1 chambre
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 99 m²
Sol 3/5
EOI est collecté sur ce complexe résidentiel!Appartement dans le nouveau complexe résidentie…
$816,865
Appartement 2 chambres dans Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Appartement 2 chambres
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 152 m²
Sol 3/5
EOI est collecté sur ce complexe résidentiel!Appartement dans le nouveau complexe résidentie…
$1,47M
Caractéristiques des propriétés en Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis

Bon marché
Luxe
