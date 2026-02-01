Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Business Bay
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Piscine

Penthouses Piscine à vendre en Business Bay, Émirats arabes unis

Attique Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Penthouse 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Penthouse 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 216 m²
Sol 40/45
Au cœur même de Business Bay, un chef-d'œuvre architectural naît, brouillant les frontières …
$42,21M
Laisser une demande
Penthouse 6 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Penthouse 6 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 17
Chambres 6
Nombre de salles de bains 10
Surface 4 377 m²
Sol 43/45
Au cœur même de Business Bay, un chef-d'œuvre architectural naît, brouillant les frontières …
$81,69M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller