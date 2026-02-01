Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Business Bay
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Business Bay, Émirats arabes unis

villas
5
10 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Maison 2 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 30
Résidences Bugatti by BinghattiDisposition gratuite pour l'acheteurDécouvrez le premier proj…
$5,81M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ISB Global Immobilien
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Maison 5 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Maison 5 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Surface 1 218 m²
DWTN Résidences de Deyaar dans le centre de DubaïDWTN Résidences de DeyaarDWTN Residences by…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Duplex 3 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Duplex 3 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Surface 311 m²
DWTN Résidences de Deyaar dans le centre de DubaïDWTN Résidences de DeyaarDWTN Residences by…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
OneOne
Duplex 3 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Duplex 3 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Surface 152 m²
DWTN Résidences de Deyaar dans le centre de DubaïDWTN Résidences de DeyaarDWTN Residences by…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Duplex 3 chambres dans Business Bay, Émirats arabes unis
Duplex 3 chambres
Business Bay, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 521 m²
Sol 20/23
Appartements Ultra-Luxury avec des équipements de classe mondiale à Business Bay, Dubaï Les …
$12,98M
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Villa 2 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 310 m²
Complexe Premium Burj Binghatti Résidences Jacob & Co! Rendement de 10% ! Investissement ren…
$2,28M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Turn KeyTurn Key
Villa 3 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 306 m²
Complexe Premium Burj Binghatti Résidences Jacob & Co! Rendement de 10% ! Investissement ren…
$3,84M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 3 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 306 m²
Nombre d'étages 116
$3,84M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 2 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Villa 2 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 310 m²
Nombre d'étages 116
$2,28M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Vienna PropertyVienna Property
Villa 4 chambres dans Doubaï, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 530 m²
Sol 13/13
Immobilier étranger à partir de 40 000 $. Consultation gratuite. Aider à obtenir le statut d…
$8,90M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller