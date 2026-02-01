Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bureaux à vendre en Business Bay, Émirats arabes unis

5 propriétés total trouvé
Bureau 133 m² dans Doubaï, Émirats arabes unis
Bureau 133 m²
Doubaï, Émirats arabes unis
Surface 133 m²
Sol 1/37
Bureau meublé de 58 m2 à Dubai.Investir dans l'immobilier commercial à Dubaï est un moyen d'…
$1,81M
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Bureau 429 m² dans Doubaï, Émirats arabes unis
Bureau 429 m²
Doubaï, Émirats arabes unis
Surface 429 m²
Sol 3/73
Bureaux à Lumena Alta – bureaux de classe affaires dans la zone prometteuse de Dubai Science…
$6,94M
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Bureau 69 m² dans Business Bay, Émirats arabes unis
Bureau 69 m²
Business Bay, Émirats arabes unis
Surface 69 m²
Sol 6/29
A+ Class Offices for Investment in Dubai Business Bay with Central Location Advantage Ce pro…
$707,668
Bureau 66 m² dans Business Bay, Émirats arabes unis
Bureau 66 m²
Business Bay, Émirats arabes unis
Surface 66 m²
Sol 8/32
Espaces mobiles entièrement meublés pour des propriétés commerciales entièrement desservies …
$902,069
Bureau 38 m² dans Doubaï, Émirats arabes unis
Bureau 38 m²
Doubaï, Émirats arabes unis
Surface 38 m²
Sol 1/28
Contactez un représentant de Habita pour plus d'informations sur cette installation.
$356,311
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
