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Maisons de ville à vendre en Al Hamriyah, Émirats arabes unis

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2 propriétés total trouvé
Maison de ville 4 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Maison de ville 4 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 308 m²
Nombre d'étages 2
Maisons de ville et villas dans la magnifique communauté L'île Vue près du lagon sur la côte…
$609,679
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Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Maison de ville 5 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Maison de ville 5 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 503 m²
Nombre d'étages 2
Maisons de ville et villas dans la magnifique communauté L'île Vue près du lagon sur la côte…
$1,19M
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