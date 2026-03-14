Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Al Hamriyah
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Al Hamriyah, Émirats arabes unis

2 propriétés total trouvé
Studio dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Studio
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Sol 4/6
Appartements dans le complexe Blue Bay Phase C, situé le long de la côte du golfe Arabique! …
$107,945
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Studio 1 chambre dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Studio 1 chambre
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Nombre d'étages 6
Immobilier étranger à partir de 40 000 $. Consultation gratuite. Aider à obtenir le statut d…
$97,563
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller