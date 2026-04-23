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Appartements à vendre en Al Bahyah, Émirats arabes unis

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3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Appartement 2 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Appartements riverains dans un emplacement privilégié à Abu Dhabi Situé dans un environnemen…
$656,518
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Appartement 2 chambres dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Appartement 2 chambres
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Sol 6/12
Investissement dans l'immobilier Abu Dhabi – Sobha City avec appartements et villas sur le f…
$953,050
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Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Appartement 1 chambre dans Al Bahyah, Émirats arabes unis
Appartement 1 chambre
Al Bahyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Appartements riverains dans un emplacement privilégié à Abu Dhabi Situé dans un environnemen…
$368,777
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AdriastarAdriastar
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Caractéristiques des propriétés en Al Bahyah, Émirats arabes unis

Bon marché
Luxe
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