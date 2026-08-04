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Appartements Piscine à vendre en Ajman, Émirats arabes unis

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2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Ajman, Émirats arabes unis
Appartement 1 chambre
Ajman, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Un investissement qui fonctionne pour vous est au cœur des EAU dynamiques, dans l'émirat pro…
Prix ​​sur demande
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Appartement dans Ajman, Émirats arabes unis
Appartement
Ajman, Émirats arabes unis
Une communauté de maîtres construite autour d'un grand lagon avec des promenades pittoresque…
$140,000
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