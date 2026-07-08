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avec jardin Studios à vendre en Abou Dabi, Émirats arabes unis

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Abou Dabi
6
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Abou Dabi, Émirats arabes unis
Studio 1 chambre
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Sol 14/17
MA DESCRIPTIONStudio de luxe avec des acomptes jusqu'à réception de la zone des clés de 36.7…
$446,299
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Caractéristiques des propriétés en Abou Dabi, Émirats arabes unis

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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