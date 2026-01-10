Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Usativska silska gromada
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Usativska silska gromada, Ukraine

17 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Usatove, Ukraine
Maison 3 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 141 m²
Sol 1/2
$130,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Usatove, Ukraine
Maison 3 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 98 m²
Sol 1/1
$90,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Usatove, Ukraine
Maison 3 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 98 m²
Sol 1/1
$95,000
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Maison 10 chambres dans Usatove, Ukraine
Maison 10 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 10
Surface 246 m²
Sol 1/2
$95,000
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Usatove, Ukraine
Maison 2 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 65 m²
Sol 1/2
$32,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Usatove, Ukraine
Maison 4 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 273 m²
Sol 1/2
$370,000
Laisser une demande
International Property AlertsInternational Property Alerts
Maison 4 chambres dans Usatove, Ukraine
Maison 4 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 185 m²
Sol 1/2
$145,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Usatove, Ukraine
Maison 4 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 143 m²
Sol 1/1
$98,000
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Usatove, Ukraine
Maison 2 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 65 m²
Sol 1/2
$35,000
Laisser une demande
Vienna PropertyVienna Property
Maison 4 chambres dans Usatove, Ukraine
Maison 4 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 143 m²
Sol 1/1
$98,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Usatove, Ukraine
Maison 3 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 145 m²
Sol 1/2
22435 Je vendrai une maison de 2 étages, nouvelle construction, à Usatovo. La superficie tot…
$46,500
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Usatove, Ukraine
Maison 4 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 435 m²
Sol 1/2
14601 Vente d'une maison de 2 étages avec terrain. La maison est équipée de tout l'équipemen…
$85,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Usatove, Ukraine
Maison 3 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 69 m²
Sol 1/1
29463 Je vendrai une maison au centre d'Usatovo. Superficie totale de 69 m2. État de vie. To…
$44,000
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Usatove, Ukraine
Maison 5 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 242 m²
Sol 1/2
15327 Je vendrai une maison de 2 étages dans la ville d'Usatovo. Il se compose de 5 chambres…
$87,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Usatove, Ukraine
Maison 4 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 124 m²
Sol 1/2
29668 Nouvelle maison de deux étages à vendre dans le centre d'Usatovo. Surface totale de 12…
$90,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Usatove, Ukraine
Maison 3 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 75 m²
Sol 1/1
24390 Je vendrai une maison à Usatovo. Superficie totale de 75 m2. D'importantes réparations…
$100,000
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Usatove, Ukraine
Maison 6 chambres
Usatove, Ukraine
Nombre de pièces 6
Surface 150 m²
Sol 1/3
14752 Vente d'un terrain - 10 hectares dans la région de la Kleebrücke. Il y a une maison de…
$55,000
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Usativska silska gromada, Ukraine

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller