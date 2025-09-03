Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de propriétés commerciales en Odesa Raion, Ukraine

Odessa
265
Propriété commerciale 79 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 79 m²
Odessa, Ukraine
Surface 79 m²
30226. Je louerai un bureau dans un centre d'affaires sur le boulevard français 66/2. Un bur…
$990
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 62 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 62 m²
Odessa, Ukraine
Surface 62 m²
30297. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$745
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 1 893 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 1 893 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 893 m²
17011. Disponible à la location pour tout type d'activité. Un complexe commercial et industr…
$1,500
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 45 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 45 m²
Odessa, Ukraine
Surface 45 m²
31566. Complètement, bon, garniture, Vorisne, un périssable. FACADE, BASE. Roztashuvannya…
$285
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 221 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 221 m²
Odessa, Ukraine
Surface 221 m²
24714. Bureau à louer en centre ville dans la rue. Grec. Centre d'affaires Papa Costa. Super…
$3,315
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 76 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 76 m²
Odessa, Ukraine
Surface 76 m²
24093 Je louerai des locaux sur la place Sobornaya. Superficie totale 76 m² Les locaux sont …
$1,000
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 210 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 210 m²
Odessa, Ukraine
Surface 210 m²
29604. Nous louons un bureau au centre-ville dans le centre d'affaires Pokrovsky sur la rue …
$2,100
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 140 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 140 m²
Odessa, Ukraine
Surface 140 m²
26048. Je louerai une façade sur la rue Nechipurenko. Superficie totale 140 m². Comprend des…
$1,170
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 145 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 145 m²
Odessa, Ukraine
Surface 145 m²
30242. Je louerai un bureau dans le centre commercial Kadorr City sur Genuezskaya sans commi…
$1,805
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 59 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 59 m²
Odessa, Ukraine
Surface 59 m²
30295. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$760
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 62 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 62 m²
Odessa, Ukraine
Surface 62 m²
30447. Bureau à louer dans le nouveau centre d'affaires de Cadorre sur le boulevard italien.…
$924
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 750 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 750 m²
Odessa, Ukraine
Surface 750 m²
Je vais donner la Primishilla au fabricant. Cent, Malar, un, deux, trois, quatre, cinq, et s…
$3
par mois
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Propriété commerciale 63 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 63 m²
Odessa, Ukraine
Surface 63 m²
30271. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$880
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 61 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 61 m²
Odessa, Ukraine
Surface 61 m²
30453. Bureau à louer dans le nouveau centre d'affaires de Cadorre sur le boulevard italien.…
$910
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 125 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 125 m²
Odessa, Ukraine
Surface 125 m²
27304. Espace de bureau à louer dans le centre d'affaires Olvia. Vice-amiral Zhukov. Superfi…
$1,500
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 215 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 215 m²
Odessa, Ukraine
Surface 215 m²
№3129. Locaux de bureau à louer sur la rue Shchepkina / rue Torgovaya. FALADE, Développement…
$2,570
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 129 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 129 m²
Odessa, Ukraine
Surface 129 m²
28429. Pas de commission. Bureau à louer au 18 Zhemchuzhina. Superficie totale 129 m². Espac…
$1,290
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 73 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 73 m²
Odessa, Ukraine
Surface 73 m²
30293. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$875
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 120 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 120 m²
Odessa, Ukraine
Surface 120 m²
17594. Local disponible à la location en centre ville. Locaux de bureaux d'une superficie…
$960
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 83 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 83 m²
Odessa, Ukraine
Surface 83 m²
30330. Je louerai un bureau dans un centre d'affaires sur le boulevard français. Un bureau d…
$1,030
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 56 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 56 m²
Odessa, Ukraine
Surface 56 m²
30229. Bureau à louer sans commission (0%) dans un centre d'affaires sur le boulevard frança…
$1,120
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 69 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 69 m²
Odessa, Ukraine
Surface 69 m²
30838. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$900
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 200 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 200 m²
Odessa, Ukraine
Surface 200 m²
30248. Je louerai un local de façade dans le complexe résidentiel Milos. Klubnichny pereulok…
$1,200
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 112 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 112 m²
Odessa, Ukraine
Surface 112 m²
28428. Pas de commission. Bureau à louer au 18 Zhemchuzhina. Superficie totale 112 m². Espac…
$1,120
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 63 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 63 m²
Odessa, Ukraine
Surface 63 m²
30473. Bureau à louer dans le nouveau centre d'affaires de Cadorre sur le boulevard italien.…
$875
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 63 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 63 m²
Odessa, Ukraine
Surface 63 m²
30646. Bureau à louer dans un nouveau centre d'affaires de Cadorre sur le boulevard italien.…
$942
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 36 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 36 m²
Odessa, Ukraine
Surface 36 m²
29361 Nous offrons à louer un espace dans le centre-ville. Surface totale 36 m2. Surface de …
$400
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 88 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 88 m²
Odessa, Ukraine
Surface 88 m²
30763. Bureau à louer à Arcadia au 26-Zhemchuzhina dans la rue. Génois. Bureau avec deux ter…
$800
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 76 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 76 m²
Odessa, Ukraine
Surface 76 m²
24118. Bureau à louer dans le nouveau centre d'affaires de Cadorre sur le boulevard italien.…
$950
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська
Propriété commerciale 538 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 538 m²
Odessa, Ukraine
Surface 538 m²
16244 Bureau à louer dans le complexe résidentiel Sigurd Hall. Une rénovation coûteuse de co…
$5,400
par mois
Agence
FAKTOR
Langues
Русский, Українська