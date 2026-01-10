Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de appartements en Odesa Urban Hromada, Ukraine

2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Odessa, Ukraine
Appartement 1 chambre
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 55 m²
Sol 10/20
$260
par mois
Appartement 3 chambres dans Odessa, Ukraine
Appartement 3 chambres
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 134 m²
Sol 10/10
29180... Appartement à louer dans le complexe résidentiel de Patrician - un prestigieux nouv…
$1,000
par mois
